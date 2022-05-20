Главные террористы Пушилин и Пасечник тщательно скрывают количестко ликвидированных и раненых, отмечают в разведке.

Россия принудительно отправляет на войну против Украины находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей жителей. Те несут огромные потери в сражениях с ВСУ.

Но в РФ не озабочены подсчетами потерь вояк "ЛДНР", сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в разведке.

Как узнали журналисты, статистикой по потерям занимаются в "руководстве "ЛДНР". По информации источников в разведке, главные террористы Пушилин и Пасечник тщательно скрывают количестко ликвидированных и раненых, ведь это может стать причиной для протестов.

Потери армии "ЛДНР" с начала полномасштабной войны

Украинские разведчики раздобыли документы, раскрывающие потери "армии "ЛДНР" с начала полномасштабной войны до 12 мая 2022 года. Данные приблизительные: ликвидированы 17 тыс. 247 мобилизованных в ОРДЛО. Еще, по информации разведки, 8 тыс. 931 человек получил ранения.

Такие цифры источники в разведке объясняют тем, что командование не хочет спасать раненых, также отсутствует квалифицированная медпомощь.

Также СМИ узнали, что для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "запустили" в соцсетях "успокоительную таблицу" по потерям среди военных "ЛДНР". Ее подготовил ФСБшник, понятно, данные существенно занижены.

Кроме того, разведчики раскрыли еще один интересный факт: после ранений учавствовавших в боях жителей ОРДЛО снова отправляют на фронт. Те пытались покупать медсправки, чтобы "откосить". Но и тут оккупанты нашли выход - отдали распоряжение больницам прифронтовых городов о признании годными всех без исключения "мобилизованных", прошедших курс лечения после ранения или травмы.

Как сообщал Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составили около 28,7 тыс. человек.

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