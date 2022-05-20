Разрушено 19 жилых домов.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области. В результате бомбардировки было разрушено 19 жилых домов, а в целом повреждения той или иной степени получили 34 гражданских объекта. Увы, есть и жертвы ударов — убитые и раненные.

Информацией об обстрелах поделилась полиция Донецкой области на своей официальной странице на Facebook.

Рашисты совершили бомбардировки Соледара, Бахмута, Северска, Авдеевки, Лимана, Марьинки, Романовки, Бахмутского, Хрестища, Донецкого, Калинового, Сидорово и Нью-Йорка. Удары разрушили 19 домов и повредили как минимум 34 гражданских объекта. К последним, кроме жилых сооружений, относятся больница, санаторий, спортивный комплекс, торговый центр и объекты критической инфраструктуры.

Обстрелы также привели к гибели пяти человек, а еще столько же получили ранения разной степени тяжести. Полицейские в Донецкой области уже начали досудебные расследования по статье 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, наряду с Донецкой областью россияне активно обстреливали Луганщину. За сутки они убили 13 человек в регионе и разрушили 60 домов. Рашисты пытались наступать на Северодонецк, но понесли потери и отступили.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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