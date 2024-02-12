Сейчас мы видим смерть, но пути назад нет, сказала мать погибшего украинского защитника.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и спустя почти два года противостояния добровольцы на передовую больше не едут.

Издание BBC рассказало три истории украинских военных, участвовавших в российско-украинской войне. Первая история Павла - он встретил полномасштабную войну в рядах украинской армии. Участвовал в боях на Донбассе, получил ранения под Бахмутом. После восстановления, Павел с ампутированной рукой стал офицером срочной службы. Издание пишет, что мужчине сложно понять, почему мужчины в Украине избегают мобилизации.

"Однажды их дети спросят, что они делали на войне, когда мужчины воевали. Если они скажут: "Я прятался", то упадут у детей в глазах", - говорит Павел.

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Вторая история Сергея. Он пережил оккупацию в Каховке и пытки со стороны российских военных. После этого мужчина смог выехать на подконтрольную Украине территорию и вступил в ряды Сил обороны. Когда мужчина получил ранения и попал в больницу - выехали с оккупированной территории и ее родители. Мужчина говорит, что после восстановления хочет вернуться на фронт, но его мать выступает против.

"Мне кажется, он уже выполнил свой долг. Как матери грех это говорить, но пока он в больнице, я могу спать спокойно. Я не могу спать, когда он на передовой", - говорит мать Сергея.

Последняя история Владислава, погибшего под Бахмутом в июне прошлого года. Его мать сказала, что ее сын умер, делая правильные вещи.

"Думаете, мой сын не боялся? Я тоже боялась, когда он уходил. Все боятся умереть. Но, может, быть порабощенным Россией страшнее? Сейчас мы видим смерть. Это очень сложно. Очень тяжело. Но пути назад нет. Мы не можем сдаваться", - сказала мать Владислава.

Борется Украина - мобилизация в центре внимания

Как сообщал УНИАН, новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов прокомментировал смену главнокомандующего ВСУ. По его словам, критиковать Александра Сырского могут только военные.

По его же словам, украинской армии необходимо мобилизовать не менее 250 тысяч человек. Без этого воевать будет невозможно.

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