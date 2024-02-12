Украинской армии необходимо мобилизовать по меньшей мере 250 тысяч человек. Без этого воевать будет невозможно.
Об этом заявил новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов в интервью ТСН. По словам военного, он увидел надежду на победу только после освобождения Херсона.
"В первые недели войны я видел только смерть. То есть неминуемую смерть, только вопрос - где. Потом, после Харьковского контрнаступления, я видел четкую победу, после того, как мы Херсон освободили. Думал, о, сейчас уйдет. Конечно, как и все украинцы, мы имели большую надежду на контрнаступление, которое происходило в прошлом году. Сейчас ситуация действительно тяжелая", - признался Филимонов.
Военный отметил, что в этом году Украине не нужно активных наступательных действий. Зато необходимо выстраивать оборону и вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей.
"Нам надо мобилизовать минимум 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем. 250 тысяч - это минимум, который нам нужен. Залужный, если я не ошибаюсь, говорил 500 тысяч. И все должны понимать, что сейчас есть еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, которые устали, которым тяжело, но они есть. К ним можно сейчас попасть в подразделение и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется идти через год, условно, воевать, будет гораздо труднее", - отметил Филимонов.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации. Эти законы были возвращены с подписью от президента 12 февраля. В частности, речь идет о Законе Об утверждении Указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (реестр. №10456) и о Законе Об утверждении Указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (реестр. №10457).
7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в Украине всем военнообязанным потребуется сертификат защитника, чтобы военно-политическая власть страны понимала, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом смогли организовать так называемую "смартмобилизацию". По его словам, арестов счетов уклонистов не будет, но без другого принуждения не обойтись.