Военный отметил, что иначе Украина просто не может воевать дальше.

Украинской армии необходимо мобилизовать по меньшей мере 250 тысяч человек. Без этого воевать будет невозможно.

Об этом заявил новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов в интервью ТСН. По словам военного, он увидел надежду на победу только после освобождения Херсона.

"В первые недели войны я видел только смерть. То есть неминуемую смерть, только вопрос - где. Потом, после Харьковского контрнаступления, я видел четкую победу, после того, как мы Херсон освободили. Думал, о, сейчас уйдет. Конечно, как и все украинцы, мы имели большую надежду на контрнаступление, которое происходило в прошлом году. Сейчас ситуация действительно тяжелая", - признался Филимонов.

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Военный отметил, что в этом году Украине не нужно активных наступательных действий. Зато необходимо выстраивать оборону и вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей.

"Нам надо мобилизовать минимум 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем. 250 тысяч - это минимум, который нам нужен. Залужный, если я не ошибаюсь, говорил 500 тысяч. И все должны понимать, что сейчас есть еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, которые устали, которым тяжело, но они есть. К ним можно сейчас попасть в подразделение и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется идти через год, условно, воевать, будет гораздо труднее", - отметил Филимонов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации. Эти законы были возвращены с подписью от президента 12 февраля. В частности, речь идет о Законе Об утверждении Указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (реестр. №10456) и о Законе Об утверждении Указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (реестр. №10457).

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в Украине всем военнообязанным потребуется сертификат защитника, чтобы военно-политическая власть страны понимала, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом смогли организовать так называемую "смартмобилизацию". По его словам, арестов счетов уклонистов не будет, но без другого принуждения не обойтись.

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