Военный рассказал о своем опыте личных встреч с новым главкомом.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов прокомментировал смену главнокомандующего ВСУ. Он подчеркнул, что роль Валерия Залужного в этой войне колоссальна.

Как заявил Филимонов в интервью ТСН, критиковать назначение на эту должность Александра Сырского должны только те, кто воюет.

"Валерий Федорович Залужный - это очень большой человек. Для нашего батальона он вообще как отец. Это человек, которого очень уважал "Да Винчи" - человек, которого очень уважаем мы. И я считаю, что благодаря ему как раз мы и имеем страну сейчас. Потому что если бы не он, я не знаю, кто справился в тот момент с теми вызовами, которые были. Но сейчас главнокомандующим стал Сырский. И гражданские, в основном гражданские, начинают критиковать как-то, разгонять нездоровые истории. Это не их дело, я скажу так. Потому что те люди, которые воюют, если они сами решат, а среди военных достаточно много гражданского общества, достаточно много людей, которые могут говорить и имеют право говорить об этом. Если там будут большие проблемы, пусть эти люди говорят, а не гражданские. Сами знаем, о чем идет речь", - сказал Филимонов.

Военный вспомнил, что после начала полномасштабного вторжения с ним связались из Сухопутных войск, хотя подразделение "Гонор" не относилось ни к кому. Его пригласили на встречу с Сырским.

"Он со мной пообщался, сказал, можете ли вы взять это направление, можем ли мы на вас рассчитывать, что вам для этого надо. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутных войск встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи. И я думаю, что это очень повлияло на оборону Киева. Я тогда очень заважал Сырского. А дальше наш батальон долгое время находился в личном резерве Сырского", - вспомнил Филимонов.

Военный добавил, что подразделение выполняло задачи по приказу Сырского. "Гонор" перемещали по фронту, там, где было труднее всего.

"Точно не надо сейчас очень волноваться и говорить, что "мы проиграли, нас всех убьют". В первую очередь надо идти в ТЦК, или лучше "Волки Да Винчи", и готовиться воевать", - отметил Филимонов.

Смена главнокомандующего ВСУ

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

Промежду причин увольнения Залужного - непредоставление военного плана на 2024 год, а также то, что генерал непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

9 февраля стало известно, что Залужному присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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