Поставки боеприпасов и оружия - это деликатный момент, отметил глава Минобороны.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что есть существенный прогресс в поставках оружия в Украину.

Об этом министр обороны написал в Facebook по итогам прошедших одиннадцати суток героического сопротивления.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", - подчеркнул министр.

Помимо прочего, по его словам, за последние три дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов.

"Мы "перехватываем" у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага", - добавил министр.

"Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неизбежности нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские Воздушные силы", - подчеркнул Резников.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в украинском государстве военного положения.

Противник обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, не раз были атакованы Киев, Харьков и Мариуполь.

По данным Пентагона, Россия уже задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения.

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