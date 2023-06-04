Враг держит наготове всем "калибров".

Только что в Черном море внезапно появился российский ракетоноситель.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", сейчас в Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. Он держит наготове всем "калибров".

"Враг продолжает повышать градус напряжения. Продолжаем отслеживать ситуацию. На сигналы тревог реагируем оперативно", - заявили в командовании.

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По данным командования Военно-Морских сил ВС Украины, по состоянию на 10:30 в акватории Черного и Азовского морей не фиксировалось на боевом дежурстве ни одного ракетоносителя, а в Средиземном – каких-либо российских кораблей.

Напомним, сегодня утром в двух морях – Азовском и Черном – усилился шторм, но на боевом дежурстве находилось более десятка российских кораблей без"калибров". Еще 3 июня в Средиземном море было до семи вражеских кораблей, из которых – один носитель "калибров".

Последняя атака России на Украину с воздуха: что известно

В ночь с 3 на 4 июня россияне снова атаковали Украину с воздуха. Было запущено шесть ракет и пять дронов. ПВО справилась с большинством воздушных угроз.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат несколько ракет все-таки попали в место назначения. В том числе был поврежден оперативный аэродром возле Кропивницкого.

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