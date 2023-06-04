В двух морях усилился шторм, на боевом дежурстве 12 кораблей без "калибров".

Военные сообщили о резких изменениях в корабельной группировке врага, находящихся в Черном море.

По данным оперативного командования "Юг", в Черном и Азовском морях сейчас усилился шторм. Судя по всему, из-за этого исчезли корабли с "Калибрами".

"Ракетоносители еще в полночь заведены в пункты базирования, на дежурстве остается 12 кораблей", - рассказали в командовании "Юг".

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Ситуация в морях

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июня в Средиземном море впервые за долгое время зафиксированы изменения в корабельной группировке РФ

3 июня произошли изменения в акватории Черного моря: уменьшилось количество ракетоносителей - на боевом дежурстве находилось два надводных корабля с 16-ю "Калибрами" на борту. По данным ВМС ВСУ, в Азовском море был один вражеский корабль без ракет, в Средиземном - до семи вражеских кораблей, из которых – один носитель "калибров".

По состоянию на 4 июня Россия потеряла во время войны в Украине 18 кораблей и катеров.

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