Украинские военные рассказали, какие потери нанесли захватчикам и какая обстановка в Черном море.

Украинская авиация в Скадовском районе нанесла удар по сосредоточению живой силы противника. Также ракетно-артиллерийскими и зенитными подразделениями поражены определенные "сгустки" захватчиков. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В результате действий сил обороны, вражеское войско сократилось на десять военных, три барражирующих боеприпаса "Ланцет", два танка Т-62/72, и крупнокалиберную пушку "Гиацинт-Б". Также захватчики потеряли пять бронированных автомобилей.

Кроме того, в командовании рассказали о некоторых изменениях в акватории Черного моря. В частности, зафиксировано уменьшение количества ракетоносителей - сейчас их два надводных - с общим залпом до 16 "калибров".

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"За минувшие сутки обстановка в зоне ответственности критических изменений не претерпела, но остается сложной и напряженной", - отмечают в "Юге".

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Напомним, за минувшие сутки уничтожено почти 600 захватчиков, десять вражеских танков, более трех десятков единиц артиллерии почти столько же артиллерии.

Общие потери врага с 24 февраля 2022 года составляют уже более 209,4 тыс. человек, почти 4 тыс. танков, более полутысячи реактивных систем залпового огня, три тыс. беспилотников оперативно-тактического уровня и тому подобное.

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