Ежедневно на Лимано-Купянском направлении РФ пытается нанести около 40 ударов дронами-камикадзе.

Российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил в эфире телемарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальной рубеж" Иван Шевцов.

"Эта война показала, что больше всего сейчас используются FPV-дроны и вообще беспилотные летательные аппараты с обеих сторон. Мы их начали первыми использовать, враг быстро перенял инициативу. Сейчас они самостоятельно производят большое количество и разведывательных, и ударных дронов-камикадзе. На нашем участке активно враг их использует", - говорит Шевцов.

Он также добавил, что враг ежедневно пытается осуществить около 40 ударов дронами-камикадзе по украинским позициям на этом направлении. Но большое количество из них Силы обороны успевают уничтожить или обезвредить.

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"Подавляющее большинство тех дронов, которые использует враг сейчас, во время их обезвреживания взрываются в воздухе или во время посадки. Если раньше, например месяц назад, нам удавалось больше их приземлить, перепрошить и отправить обратно врагу, то сейчас такой возможности становится все меньше. С нашей стороны мы также активно используем беспилотники, как для проведения разведки, так и для осуществления ударов FPV-дронами и сбросами. Все зависит от местности, где мы их используем", - рассказывает Шевцов.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении. Там он в частности заявил о том, что противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план.

Бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку. Они сравнили бои за Бахмут и Авдеевку, рассказали об эвакуации и работе БпЛА.

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