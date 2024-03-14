Бойцы сравнили бои за Бахмут и Авдеевку, рассказали об эвакуации и работе БпЛА.

Бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку.

Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

"Много известных людей находятся в нашей бригаде, и легендарными нас делает мотивация, наши действия, наш путь к победе, как мы этого хотим и как мы к этому идем. А что касается мотивации для людей, то их не смотивируют средства, если для них не были мотивацией города, стертые с лица земли - Бахмут, Буча, Ирпень, Харьков, который обстреливается. Если это для них не мотивация, то больше дело в воспитании", - сказал командир подразделения "Эрик Хитрый".

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Бойцы третьей ОШБр сравнили бои за Бахмут и Авдеевку. Так, штурмовик "Шустрый" заявил, что если на Бахмутском направлении штурмовали, зачищали, то в Авдеевке стояла немного другая задача.

"Каждая задача отличается, сказать, что они были одинаковы, нельзя", - сказал "Шустрый".

"Погон", второй номер медицинского экипажа заявил, что сложной эвакуация из Авдеевки была в плане того, что она продолжалась постоянно, не было времени отдохнуть.

"Благодаря тому, что уровень медицины бойцов был довольно высокий, они на поле боя оказывали очень хорошую медицинскую помощь. Так же, пока их привозили сюда, были в стабильном состоянии. Минус, что ты постоянно ездишь, нормально не спишь, не было времени поесть. Но это не так важно, потому что была работа, которую нужно выполнить", - рассказал "Погон".

Также бойцы рассказали, какую роль в боях играют дроны и сколько их теряют.

"Штурмовые группы не всегда видят врага, когда бои в частном секторе. Много домов, погребов, в которых россияне прячутся. Тем более по ночам они ходят по одному, и с дрона их легче увидеть. Интересная работа тем, что ты непосредственно наблюдаешь за полем боя, первым получаешь актуальную информацию, плюс это корректировка артиллерии на врага, которая наносит им большой вред", - пояснил оператор-разведчик БпЛА "Арчи".

Оператор-разведчик БпЛА "Эминем", в свою очередь отметил, что бывало так, что за одну операцию было потеряно более 10 дронов.

"Это за один день. То, что это расходный материал, я могу подтвердить, это 100%. Но лучше потерять 10 дронов, чем одну человеческую жизнь", - сказал "Эминем".

Битва за Авдеевку - главные новости

Как сообщал УНИАН, 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - заявил генерал.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

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