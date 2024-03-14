Боевые действия на этом направлении характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении.

Об этом он сообщил в Facebook. По словам Сырского, оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Работино, Вербово, но без особого успеха.

"Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", - заявил главнокомандующий ВСУ.

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Он подчеркнул, что в этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу. Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений . Враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Больше всего атак врага было зафиксировано на Авдеевском и Новопавловском направлении.

На Ореховском направлении россияне 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

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