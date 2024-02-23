Российские захватчики проводят там постоянные штурмы и "чувствуется важность этих штурмовых действий для них".

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что сейчас происходит на Авдеевском направлении. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Авдеевском направлении.

"Довольно жарко. Понятно, что нельзя сравнивать то, что было в самом городе. Но пытаются понять слабые стороны в нашей обороне. Постоянные штурмы, десантируются из техники, стараются максимально близко подойти", - рассказал Бородин.

В то же время, добавил он, особых успехов оккупанты не получают. "Постоянно теряют личный состав, теряют бронетехнику. Но не оставляются попытки. И это ежедневная, ночью очень сильная, активность. И так же использование артиллерии, большое количество FPV", - сказал представитель.

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Бородин также отметил, что на их направлении фронта "плюс-минус тренированные" оккупанты и это "не зеки, не чмобики", и они довольно неплохо экипированы, а также у них есть огневая поддержка.

"Но отношение в целом осталось такое, как есть: забрасывают группу, группу уничтожают, сразу забрасывают следующую группу. Действительно, их БМП, которые доставляют, - они давят своих, даже могут быть среди них трехсотые. Они как воевали, так и воюют в этом плане. Поэтому те, что пленные, те, что выживают, - они, скажем так, для них это самое большое везение, какое только может быть", - сказал пресс-офицер.

Он также отметил, что"кажется, что они пытаются оказать максимальное давление, используя все, что у них есть".

"Если на Бахмуте они сильно экономили технику, и старались больше зэками это делать, то здесь они и подставляют технику, то есть мы ее уничтожаем. Поэтому чувствуется важность этих штурмовых действий для них. Возможно, для политического руководства. Потому что они теряют большое количество того, что восстанавливать достаточно сложно", - отметил военный.

Захват Авдеевки: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным иностранных медиа, после захвата разрушенной Авдеевки российские оккупанты могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в Донецкой области.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия смогла захватить Авдеевку благодаря поддержке Ирана и Северной Кореи. Кроме того, Москва мобилизовала больше сил и нарастила производство вооружения. В то же время, по его мнению, захват Авдеевки существенно не повлияет на фронт.

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