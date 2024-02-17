С момента передислокации в Авдеевку Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) нанесла существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. На данный момент бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки.
Как отметили в бригаде, несмотря на значительное преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни КАБ в день, противник потерял:
- более 1500 погибших;
- более 3500 раненых;
- более 20 единиц бронетехники.
Также указывается, что к моменту отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли россиянам осуществить полное окружение позиций.
"Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Пока россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - заявили в 3 ОШБр.
Вывод ВСУ из Авдеевки - важное
Напомним, ранее сообщалось, что эвакуационный коридор из Авдеевки обеспечивали спецназназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В настоящее время спецназовцы ГУР удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения войск РФ.