К моменту отвода бойцы 3 ОШБр не позволяли россиянам осуществить полное окружение.

С момента передислокации в Авдеевку Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) нанесла существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. На данный момент бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки.

Как отметили в бригаде, несмотря на значительное преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни КАБ в день, противник потерял:

более 1500 погибших;

более 3500 раненых;

более 20 единиц бронетехники.

Также указывается, что к моменту отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли россиянам осуществить полное окружение позиций.

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"Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Пока россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - заявили в 3 ОШБр.

Вывод ВСУ из Авдеевки - важное

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуационный коридор из Авдеевки обеспечивали спецназназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В настоящее время спецназовцы ГУР удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения войск РФ.

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