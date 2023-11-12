Сегодня противник вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

В течение суток российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия почти на всех направлениях участка фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, отметив, что в течение суток произошло 61 боевое столкновение. На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отбили 8 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, крахмальное, Табаевка Харьковской области.

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Также, как отмечается, на Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

"На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

"На шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 2 атаки. Кроме того, противник нанес авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области", - говорится в сводке Генштаба.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 6 по 12 ноября, Силами обороны Украины уничтожено около 6660 человек личного состава противника. Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. речь идет о 744 единицах их военной техники.

В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено шесть вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.

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