Захватчики на поле боя вынуждены идти в штурмы, чтобы попытаться согласовать реальную ситуацию с картами линии фронта в российском генштабе.

Командиры российских оккупационных войск могут принимать оперативные и тактические решения, используя карты поля боя в Украине, которые отличаются от тактической реальности.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), комментируя на критику российского командования со стороны их "военных блогеров". Отмечается, что якобы из-за несовпадения карт российские войска не наносят ударов по предполагаемой большой концентрации украинских сил вблизи линии фронта.

"[Оккупанты] на фронте имеют доступ к "настоящей" карте [линии фронта], и... российские командиры приказывают российским войскам проводить обычные штурмы, чтобы получить успехи, которые согласовывают "настоящую" карту с картой российского генштаба", - говорится в сообщении.

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В ISW пишут, что ранее были отдельные случаи штурмовых операций на уровне российских батальонов и полков, направленных на достижение соответствия неточным картам линии фронта.

Отмечается, что генштаб РФ все чаще требует положительных отчетов от командиров на фронте, поэтому заставляет их "достигать тактических успехов", которые соответствовали бы с картам генштаба.

Также сообщается, что российские командиры на всех звеньях склонны давать ложные и слишком позитивные отчеты своим начальникам, а российский генштаб способствует этой широко распространенной практике.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали украинские позиции на нескольких направлениях, но безуспешно. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники отбили 22 атаки противника.

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