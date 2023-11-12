Украинскими войсками были уничтожены шесть вражеских ракет и 98 беспилотников.

За неделю ВСУ нанесли серьезные потери оккупантам. Вооруженные силы Украины уничтожили 6,6 тыс. российских оккупантов и 744 единицы вооружения и военной техники.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. "За неделю с 6 по 12 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 6660 человек личного состава противника", - написал он.

Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о 744 единицах их военной техники.

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В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено шесть вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника", - говорится в сообщении.

Потери врага

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 12 ноября, Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что потери России за время полномасштабной войны против Украины пересекли отметку в 311 тысяч человек.

За сутки было ликвидировано 1 тыс. 100 российских захватчиков, поэтому теперь их потери составляют примерно 311 тыс. 750 оккупантов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о серьезных потерях РФ. Он заявил, что на Таврическом направлении общие потери России за сутки составили 572 человека, уничтожено было 32 единицы вражеской военной техники.

Речь идет, в частности о двух танках, 14 боевых бронированных машин, трех артиллерийских системах, семи беспилотниках и трех единицах спецтехники. Кроме того, уничтожено было четыре склада боеприпасов и еще один важный объект противника.

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