Свитан считает, что РФ может повторить массированный удар, как 5 декабря.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, устроит ли РФ нашей стране ракетный "фейерверк" на Новый год. Он спрогнозировал вероятные даты новых массированных ударов и отметил, что даже это не приведет к блэкауту.

О том, когда могут быть новые ракетные атаки, Свитан рассказал во время переписки с изданием "Главред". По мнению Свитана, РФ уже готовится к очередному удару.

"Исходя из цикла подготовки ракет, Россия может через пару недель устроить такую же атаку, как 5 декабря, но не более того. Более сотни ракет она не сможет использовать. В 20-х числах декабря Россия может организовать ракетную атаку. А следующая будет уже после Нового года", - отметил он.

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Также Свитан дал прогноз на тему того, будет ли в Украине блэкаут. Он считает, что уже можно увидеть тенденцию к сокращению количества ракет, которыми РФ может ударить по объектам инфраструктуры.

"Также видна тенденция к увеличению количества у нас зенитно-ракетных комплексов, которые работают по российским ракетам. Поэтому уже можно говорить, что блэкаут Украине не угрожает", - добавил Свитан.

Ракетная атака РФ 5 декабря

Как сообщал УНИАН, 5 декабря РФ запустила по Украине 70 ракет. В "Укрэнерго" уже подтвердили попадание ракет. Это была восьмая масштабная ракетная атака страны-террориста.

После этого Россия цинично опубликовала видео запуска ракет по Украине с моря. Рашисты утверждают, что стреляли "по системе военного управления, объектам оборонпрома и связанным с ними объектам энергетики Украины". В Forbes посчитали, сколько потратила РФ на ракеты. Оказалось, что страна-агрессор спустила на это от 400 до 500 млн долларов.

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