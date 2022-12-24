В результате российского террора, по предварительной информации, известно уже о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты обстреливают центр Херсона. Число погибших и раненых растет.

Об обстрелах в субботу утром сообщили в Офисе президента. По состоянию на 11:40 было известно о 5 погибших и 20 раненых.

"Херсон. Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие на улице", - пишут в ОП.

Позже количество раненых увеличилось до 35 человек, 16 из которых находятся в тяжелом состоянии. В то же время херсонский журналист Константин Рыженко со ссылкой на источники в больнице сообщает об около 50 раненых и 20 тяжелораненых.

В 12:43 заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский заявил о новом обстреле центра города и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Обстрелы Херсона

Из-за свою близости к линии фронта Херсон подвергается массированным артиллерийским обстрелов со стороны россиян ежедневно. Оккупанты, отброшенные на левый берег Днепра, открывают огонь, в частности, по жилым кварталам и линиям коммуникаций областного центра.

14 декабря Россия ударила по центру Херсона, попав в здание областной госадминистрации. В ответ на удары ВС РФ украинские войска бьют по позициям самих оккупантов.

По мнению депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, регулярными обстрелами русские пытаются сделать с побережья Днепра по левый и правый берег "серую зону".

В оккупированных районах Херсонской области захватчики проводят незаконные "фильтрационные мероприятия" по выявлению наводчиков на их базы и склады.

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