Украинцев призывали находиться в укрытиях.

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Как предупреждади в Воздушных силах - была угроза применения врагом баллистического вооружения.

"Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения!",- отметили в Воздушных силах.

К настоящему времени известно, что в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области прогремели взрывы. Об этом Суспильному сообщили местные жители.

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В Воздушных силах также сообщили, что ракеты следовали в направлении Кропивницкого.

В 15:38 Воздушные силы дали отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в Кропивницком районе после взрывов, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Воздушные тревоги в Украине

В последнее время в Украине регулярно раздаются воздушные тревоги. Так, утром 15 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики-несколько бортов Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. В некоторых городах были слышны взрывы, а также работала ПВО. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании по объекту инфраструктуры. В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о "прилете". В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время утренней атаки по Львову пострадали два человека.

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