Тревога объявлена по всей стране.

Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики. О взлете нескольких бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Возле 04:30 в южных и восточных областях начали объявлять воздушную тревогу. В ВС ВСУ отметили, что она связана с угрозой пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

По состоянию на 04:43 карта воздушных тревог выглядит так:

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Обновлено 04:50: Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракете с юга в направлении Херсона.

Обновлено 04:57: Группа ракет летит в северо-восточном направлении, сообщили в Воздушных силах. Угроза для Запорожья.

Обновлено 05:02: Воздушная тревога распространилась на западные регионы. Сейчас "красная" вся карта.

Тем временем в Воздушных силах предупредили, что ракеты, представляющие угрозу для Запорожья, сменили курс и летят на Днепропетровщину.

Блогер "Николаевский Ванек" отмечает, что сейчас говорится о ракетах "Калибр". Ракеты, которые оккупанты выпустили из бомбардировщиков, пока в воздушном пространстве Украины не фиксируются.

Обновлено 05:13: В Силах обороны юга сообщили, что с ночи в Черном море дежурит фрегат "Адмирал Макаров", носитель 8 "Калибров".

"Есть информация, что совершены пуски ракет. Будьте внимательны, сигналы тревог – это предупреждение об опасности, переходите в укрытие!" – говорится в сообщении.

В то же время в ВС ВСУ заявили, что ракеты летят в направлении Кировоградской области.

Обновлено 05:25: Ракета в Кировоградской области, курс – северо-западный, сообщили Воздушные силы.

Обновлено 05:33: Ракета в Черкасской области. Курс – северо-восточный.

Также в ВС ВСУ сообщили об активности российской тактической авиации на северо-востоке.

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