Истребители F-16 весной, скорее всего, будут в Украине, считает Ижак.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что Украина в координации с западными партнерами решает основной вопрос - безопасного базирования истребителей F-16.

"С нашей стороны основной вопрос, как базировать [истребители] так, чтобы это было защищено... защищены ли аэродромы", - сказал Ижак в эфире Radio NV.

Также он обратил внимание на происходящее в двух европейских странах, когда в Украине воздушная тревога. "На российские ракетные атаки начинается подъем самолетов НАТО - в Румынии и Польше. Это намек, что там уже и украинские пилоты это делают. То есть, думаю, (получение F-16) действительно близко", - сказал он.

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F-16 для Украины

Во время 19-го заседания в формате "Рамштайн" почти не обсуждалась передача Украине самолетов F-16, заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

Перед этим военный эксперт Петр Черник заявил, что истребители F-16 необходимы Украине не только для ведения боевых действий. Они могут использоваться и для противодействия средствам нападения на гражданских, которые применяет противник.

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