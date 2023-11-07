Наши воины сдержали вражеское давление и продолжают ведение собственной наступательной операции.

Вчера российские войска сосредоточились на штурмах по трем направлениям - более 60 из 78 боестолкновений с врагом в течение суток состоялись на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

"За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений... в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак", - сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке

Также Генштаб информирует, что на Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили около 20 атак противника", - говорится далее в сводке.

При этом, на Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области.

"Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечает Генштаб.

На Шахтерском и запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак. На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщает Генштаб, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в Институте изучения войны (ISW) анализировали ситуацию на Херсонщине и отмечают, что ВСУ продолжили продвигаться в частности на Левобережье. В сообщении говорится, что украинские военные продолжают удерживать свои позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона), несмотря на попытки оккупационных войск России оттеснить их с восточного берега реки Днепр, и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона). Вчера аналитики ISW отмечали, что украинские войска незначительно продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей вблизи Подстепового.

По словам военного обозревателя, бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса Владислава Селезнева, россиянам есть от чего нервничать. Украинские военнослужащие держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на Левобережье Херсонской области. Россияне вынуждены снимать подразделения с других участков фронта и усиливать свою группировку на левом берегу Днепра.

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