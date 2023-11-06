Оккупанты сосредоточили на том участке фронта около 65 тысяч личного состава, говорит обозреватель.

Украинские военнослужащие держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на левобережье Херсонской области. Россияне вынуждены снимать подразделения с других участков фронта и усиливать свою группировку на левом берегу Днепра.

"Противнику есть от чего нервничать из-за того, что украинские морские пехотинцы держат по меньшей мере под контролем три плацдарма на левом берегу Днепра, в нижнем его течении, в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного, правда, разрушенных мостов, но, однако. И в районе населенного пункта Крынки украинские морские пехотинцы не только держат достаточно масштабные по размерам плацдармы, но и пытаются их даже расширять", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса Владислав Селезнев.

Россияне сосредоточили на том участке фронта около 65 тысяч личного состава, говорит обозреватель. По его словам, эти тысячи солдат сведены в различные воинские формирования, в частности формирование 18-й армии, созданной на фондах 22-го армейского корпуса.

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"Этот корпус примечателен тем, что он дислоцируется на территории временно оккупированного Крыма. В целом такое большое количество личного состава, по мнению российских генералов, должно обеспечить устойчивость группировки. (...) Безусловно, силы весьма и весьма велики", – отметил он

Однако главная проблема для Сил обороны, по мнению Селезнева, связана с форсированием Днепра.

"Одна история, когда мы перемещались с помощью быстроходных катеров, силы и средства для ведения стрелкового боя. Другая история связана с тем, как переместить с правого на левый берег огромное количество бронетехники, в том числе и танков, а также артиллерийские средства, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ведения активных наступательных действий на юге Херсонской области. Вопрос этот пока остается без ответа, потому что одна большая в инженерном плане проблема, как навести понтонно-мостовую переправу в этой части Днепра, расстояние между берегами которого около 1000 метров", – пояснил полковник запаса.

Есть и вторая задача, которую Селезнев называет архисложной. Речь идет о сохранении той понтонно-мостовой переправы от влияния российской авиации и артиллерии. Обозреватель признался, что не видит вариантов ее решения.

Война в Украине: это стоит знать

В эти сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. По информации от Генштаба ВСУ, россияне атаковали позиции украинских защитников на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Марьинском и Запорожском направлениях. В то же время Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на Бахмутском.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отстранении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Люсюка. 3 ноября из-за удара россиян по личному составу бригады на Запорожье погибли 19 военных. Сообщалось, что их собрали на награждение, при этом сам командир на него опоздал.

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