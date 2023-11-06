Они продвинулись в юго-западном углу фермы по производству солнечных батарей недалеко от Подстепового.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки продолжили свою активность на левом берегу Херсонской области и даже достигли подтвержденных успехов.

Как сообщают аналитики ISW со ссылкой на видео с геолокацией, украинские войска незначительно продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей вблизи Подстепового.

В то же время Другие видео подтверждают, что Силы обороны удерживают позиции в домах в крынках. Российский военный блогер также подтвердил, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка - Пойма.

Видео дня

Враг же продолжил свирепствовать и атаковать правый берег Херсонской области. Южное оперативное командование Украины заявило, что оккупационные войска нанесли девять авиаударов 50 бомбами по населенным пунктам за прошедшие сутки.

Российский блогер даже похвастался видеозаписью, на которой, якобы, показан авиабомбовый удар захватчиков по Одрадокаменке. Другой блогер утверждает, что россияне выпустили более 40 "планирующих бомб" ФАБ-500 по украинским целям в Херсонской области за последние 24 часа.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

По словам экспертов, ВСУ (Вооруженные Силы Украины) имеют такую задачу на Левобережье Херсонской области - отодвинуть от мирных городов артиллерию российских оккупантов. Вследствие ударов врага на Херсонщине постоянно гибнут мирные люди.

На днях украинские военные атаковали вблизи Поймы и Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись возле крынок.

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