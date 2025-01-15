По словам Джона Кирби, войска КНДР на Курщине свидетельствуют об отчаянии Путина.

В администрации президента США подтвердили, что солдаты КНДР, которые участвуют в боевых действиях на Курщине, несут большие потери, поэтому там посоветовали РФ предоставить этим войскам достаточное количество мешков для трупов. Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Что касается потерь КНДР в Украине, мы знаем, что там в боях растет количество убитых и раненых северокорейских солдат", - заявил он.

В то же время Кирби не раскрыл точных цифр, ведь, по его словам, это разведывательные данные, однако подтвердил, что военные КНДР погибают, получают ранения и попадают в плен ВСУ.

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"Видимо, они получили какое-то вооружение, определенную подготовку от россиян. Я надеюсь, что россияне также продолжат обеспечивать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, если они собираются дальше сражаться с украинскими силами в Курской области", - отметил политик.

Советник Белого дома добавил, что войска Северной Кореи, на которых полагается российский диктатор Владимир Путин, свидетельствуют о том, в каком отчаянии он находится.

Войска КНДР на Курщине - последние новости

Ранее военный эксперт Евгений Дикий высказался о войсках КНДР на войне. По его словам, эти солдаты оказались обычным "пушечным мясом" для РФ, которое почти не дало врагу положительного результата на Курщине.

В то же время пленный солдат КНДР подтвердил, что получил в РФ новые документы и имя. Когда его спросили, где и как он попал в плен ВСУ северокорейский солдат ответил, что "точно не помнит, но был какой-то бой".

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