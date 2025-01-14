Бесплатная рабочая сила для россиян: Дикий высказался о войсках КНДР на войне

Дикий считает, что толку от северокорейских солдат для России очень мало.

Северокорейские солдаты оказались обычным "пушечным мясом" для РФ, которое почти не дало агрессору положительного результата на Курщине.

Об этом заявил бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Украинского Радио".

"Толку от северокорейских солдат для России очень мало. Мы имеем там дело с очень дисциплинированным, очень высокомотивированным, но абсолютно непрофессиональным пушечным мясом", - сказал он.

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Дикий отметил, что войска КНДР очень редко сдаются в плен. Он уверен, что это связано с пропагандой, которую транслирует Северная Корея своему населению.

"То есть это люди, у которых, во-первых, промыты мозги такой пропагандой, по сравнению с которой российские медиа - это просто свободный мир. Северная Корея - это вообще что-то абсолютно за гранью. В принципе любую пропаганду можно пробить. Но у них там остались семьи. И эти семьи являются фактически заложниками. Они все прекрасно знают, что делает режим товарища Ким Чен Ына с семьями "предателей". Как в сталинские времена было понятие "член семьи предателя родины", что определяло дальше всю судьбу человека, так и в Северной Корее. То есть, у них там семьи в заложниках, поэтому сдаваться и отступать они не будут", - подчеркнул Дикий.

Он добавил, что россияне часто используют северокорейских солдат как бесплатную рабочую силу. По его словам, эти военные держали автоматы в руках только на присяге, что и подтвердила их эффективность на поле боя.

"У меня, честно говоря, по этому поводу начали возникать подозрения, еще когда их только привезли не в Курскую область, а вообще в Россию, когда их направили на сборный пункт в Хабаровском крае, и российские офицеры начали их прогонять через "курс молодого бойца". Это первые две недели, через которые прогоняют свежего призывника, который вообще никогда автомат не держал. Хотя, по сообщениям разведок, северокорейцы прислали свой спецназ. И вот спецназ почему-то приходится прогонять через КМБ", - сказал Дикий.

Он отметил, что бои в Курщине подтвердили то, что северокорейские военные совсем не подготовлены к войне:

"Да, физически накачанные, привыкшие работать много часов в сутки, при том просто за еду, и готовые умирать за вождя. Но на войне важно не умереть за своего вождя. На войне солдат должен сделать так, чтобы его враг умер за что-то там свое. Слава Богу, с этим оказалось, что у них плохо".

Дикий считает, что свою роль сыграло и то, что северокорейские солдаты ранее не работали с современным оружием, таким как дроны и РЭБ.

"С точки зрения российского командования эксперимент себя не оправдал. Но он еще не закончился. Я убежден, что эти 12 тысяч, которые заехали в Курскую область, это "пробник". Россияне прекрасно понимают, что такое количество людей в масштабе этой войны погоду не делает. Скорее всего, на них должны были посмотреть и в зависимости от того, как они себя покажут, дальше у товарища Ына прикупать или не прикупать следующие партии", - объяснил он.

Дикий напомнил, что за своих солдат Северная Корея получает от РФ не только деньги, но и различные военные технологии. Он отметил, что это может создать угрозу для региона.

Войска КНДР на войне - последние новости

Ранее представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Ун заявил, что Сеул готов забрать северокорейских военных, захваченных в плен ВСУ, если они этого захотят. Пока ни один из пленных не изъявил желания переехать в Южную Корею.

Кроме того, один из пленных военных КНДР подтвердил, что получил в РФ новые документы и имя. Он рассказал, что имел указание, что делать с украинскими военными, которые будут взяты им в плен.

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