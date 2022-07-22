Активы российской элиты в офшорах можно отследить.

Пять месяцев военного вторжения России в Украину показали, что президент страны-агрессора Владимир Путин оплачивает ведение войны в Украине из офшоров.

Об этом сообщает OCCRP.

Как говорится в материале, именно деньги, спрятанные в офшорах, помогают президенту РФ воевать с Украиной.

"Путин — большая угроза для США, чем в свое время был Гитлер, а подставные компании — его лучшие друзья. Подставные компании, финансирующие российскую армию, — именно то, что убивает ни в чем не повинных гражданских лиц в Украине", — говорится в материале.

Как пишет издание, все активы российской элиты в офшорах можно отследить и предать гласности, но для этого "нужна политическая воля".

OCCRP:

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Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате восточного региона Украины.

20 июля 2022 года ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступительные меры на юге страны. На день раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили почти 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

По состоянию на 22 июля 2022 года российские войска в Украине не могли выйти из оперативной паузы.

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