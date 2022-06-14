Продолжаются штурмовые действия россиян вблизи Рубежного.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивал на удержании занятых рубежей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Для сковывания действий подразделений Сил обороны враг осуществляет систематическое огневое воздействие по позициям украинских войск.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементеевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка.

Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково.

Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

Война России против Украины: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.

На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.

ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

Российские оккупанты имеют частичные успехи на Бахмутском направлении, закрепляются в поселке Возрождение. Именно на этом направлении враг понес самые большие потери в течение 13 июня.

Всего ВСУ уничтожили в боях уже около 32,5 тысячи вражеских солдат и тысячи единиц военной техники РФ.

По мнению координатора международных проектов Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, в войне РФ против Украины близок перелом, армия Путина теряет потенциал.

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