На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивал на удержании занятых рубежей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Для сковывания действий подразделений Сил обороны враг осуществляет систематическое огневое воздействие по позициям украинских войск.
Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементеевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка.
Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково.
Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.
Война России против Украины: актуальные данные
Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.
На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.
На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.
ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.
Российские оккупанты имеют частичные успехи на Бахмутском направлении, закрепляются в поселке Возрождение. Именно на этом направлении враг понес самые большие потери в течение 13 июня.
Всего ВСУ уничтожили в боях уже около 32,5 тысячи вражеских солдат и тысячи единиц военной техники РФ.
По мнению координатора международных проектов Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, в войне РФ против Украины близок перелом, армия Путина теряет потенциал.
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