В ОК "Юг" также подтвердили успехи ВСУ на юге Украины.

Вооруженные силы Украины разрушили последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции - именно им российские оккупанты переправляли свою технику на территорию Херсонщины.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские войска продолжают обстреливать в регионе точки тылового обеспечения и склады боеприпасов россиян.

Так, советник Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что 12 августа в результате удара ВСУ был выведен из строя последний мост, которым оккупанты переправляли военную технику и боеприпасы на Каховскую ГЭС.

Оперативное командование "Юг" также подтвердило атаку украинских сил. Там добавили, что ВСУ взорвали склад боеприпасов в поселке Веселое Бериславского района Херсонской области.

"Огонь наносился точечно, чтобы не разрушить плотину, а лишь переправу, которой сейчас пользуются оккупанты", - отметили в ведомстве.

Кроме того, украинская авиация нанесла удар по российскому опорному пункту под Андреевкой и скоплению живой силы и техники захватчиков под Брускинским.

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