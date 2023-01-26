Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру пгт Казачья Лопань и Купянска.

Вследствие вражеских обстрелов Харьковщины ранена женщина, а также есть разрушения.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации, враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины.

"Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Есть попадание в жилой дом", - отметил он.

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По предварительной информации, ранения получила 70-летняя женщина.

"Кроме того, враг обстрелял Купянск. Там разрушен частный жилой дом", - добавил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 20 января на Харьковщине от попадания снаряда оккупантов в дом погибла женщина.

Через два дня в Золочевской громаде в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Оккупанты также обстреляли одно из кладбищ.

А вчера стало известно, правоохранители в Харьковской области эксгумировали тела девятерых гражданских, которые в апреле прошлого года сгорели заживо в расстрелянном оккупантами автобусе.

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