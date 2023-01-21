Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск.

В городе Волчанск Чугуевского района от попадания снаряда российских оккупантов в дом погибла женщина. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, враг продолжает террор мирного населения области в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Так, за прошедшие сутки со ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелковое, Вильчу, Огурцовое и другие населенные пункты.

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"Больше всего от обстрелов пострадал г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера в Волчанске от вражеских попаданий ранен 71-летний мужчина. Его госпитализировали в среднем состоянии тяжести. В селе Ковшаровка Купянского района вчера был ранен еще один 27-летний гражданский мужчина. Его состояние средней тяжести.

Ситуация в Харьковской области

Россияне каждый день обстреливают Харьковскую область. Так, 14 января, они попали по объекту инфраструктуры на Харьковщине. После этого в области были задействованы аварийные отключения электричества и перестало работать метро в самом Харькове.

Утром 16 января россияне обстреляли Купянск. В результате обстрела два человека получили ранения. А на следующий день вражеская ракета попала по колледжу в Купянске. Помещение учебного заведения почти полностью разрушено

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