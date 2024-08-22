Техника на этом участке фронта стала уже достаточно редкой историей, говорит заместитель командира 3-й ОШБр.

На Сватовско-Купянской оси враг проводит штурмы живой силой и имеет достаточно для этого резервов, перед ним стоит задача продвигаться вперед.

Об этом сообщил экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью Radio NV, говоря о направлении фронта, где работает его бригада. Он отметил, что на этом направлении ситуация контролируемая, существенных успехов у врага нет.

"Более того, в ближайшие дни мы публично отчитаемся об успехах нашей бригады в зоне ответственности", - отметил Жорин.

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По его словам, на направлении у врага достаточно резервов и он продолжает попытки нащупывать места, где можно продвигаться вперед.

"Техника на поле боя - это стала уже достаточно редкая история. Технику почти не использует ни одна из сторон. Это прежде всего связано с насыщенностью дронов, которыми эта техника сразу уничтожается. И поэтому все попытки атак и штурмов происходят в основном, как у нас говорят, "на ноге", то есть в пешем порядке. Группы пытаются делать или маневры, или прямые лобовые атаки, или попытки отрезания, то есть различные вариации пехотных атак", - рассказал Жорин.

Он заверил, что на левобережье Купянского направления, где оккупанты продвинулись в районе Песчаного, нет угрозы того, что логистика наших войск будет перерезана.

"Пока никакой критической ситуации там нет, с этим работают подразделения, которые там находятся, их усиливают. Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но и критической ситуации пока на этом направлении тоже нет", - сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

В то же время Жорин подчеркнул, что ситуация возле Покровска и Торецка очень сложная. "Я бы даже сказал, что очень опасная", - отметил он.

Ситуация на фронте: данные Генштаба

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

В то же время на Покровском направлении враг провел 53 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки. В общем, в течение суток зафиксировано 134 боевых столкновения.

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