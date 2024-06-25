По его словам, россияне с помощью артиллерии и живой силы пытаются продавить украинскую оборону.

Военный аналитик Сергей Згурец заявил, что российская армия пытается реализовывать тактику медленного наступления по всей линии фронта в Украине.

Он напомнил, что оккупанты начали наступательные действия с октября 2023 года.

"Это очередная фаза наступления. Сейчас россияне ежедневно пытаются использовать преимущество в живой силе для продвижения на фронте. Соответственно, протяженность фронта выросла и превышает 930 км. Создается впечатление, что оккупанты хотят максимально использовать окно возможностей, которое было вызвано задержкой поставок Украине американской военной помощи", - сказал Згурец в эфире Еспресо.

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По его словам, россияне с помощью артиллерии и живой силы пытаются протиснуть украинскую оборону.

"В целом россияне продолжают реализовывать стратегию ползучего наступления. В частности, когда артиллерией и живой силой пытается противодействовать нашей обороне. Именно поэтому, по оценкам военных экспертов и военно-политического руководства Украины, сейчас чрезвычайно сложный период на фронте", - добавил Згурец.

Война в Украине - ситуация на фронте

Полномасштабная война в Украине против российских захватчиков продолжается, и оккупантам удалось продвинуться в одном из городов Покровского района Донецкой области.

Противник "продвинулся в Красногоровке", сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram в ночь на вторник, 15 июня. Эксперты также опубликовали свежую карту боевых действий. На карте видно, что захватчики пытаются наступать на Красногоровку с трех сторон.

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