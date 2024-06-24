Он отметил, что россияне пытаются продвигаться в сторону трассы Покровск-Часов Яр.

Военный аналитик Сергей Згурец считает, что Покровское направление сегодня остается наиболее приоритетным для российских войск.

Он напомнил, что почти треть боевых столкновений за минувшие сутки состоялась именно на Покровском направлении.

"Прежде всего это касается Очеретино. Там противник пытается расширять плацдарм в нескольких направлениях. В частности, попытки полностью захватить Новоалександровку. Вчера в OSINT-проекте DeepState сообщили, что оккупанты захватили Новоалександровку, потом были определенные опровержения от СтратКому, где говорится, что западная часть населенного пункта находится под контролем ВСУ", - заявил Згурец в эфире Еспресо.

Видео дня

Он отметил, что россияне пытаются продвигаться в сторону трассы Покровск-Часов Яр.

"В любом случае должны фиксировать тот факт, что противник пытается расширить плацдарм у Очеретино. Одно из направлений движения оккупантов - от Новоалександровки до Воздвиженки. Воздвиженка является крайним населенным пунктом перед трассой Покровск - Часов Яр, которая уже находится под огневым контролем оккупационной армии. Именно поэтому, понимаем, что противник будет пытаться продвигаться в сторону этой трассы", - добавил аналитик.

Война в Украине - ситуация на фронте

Информация о том, что село Новоалександровка (Донецкая область) находится под полным контролем российских оккупантов, не соответствует действительности.

Сейчас на улицах населенного пункта "идут тяжелые бои", об этом сообщает "СтратКом ВСУ" в своем канале в Telegram. "...значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует", - отмечается в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: