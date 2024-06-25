Оккупанты пытаются наступать на Красногоровку с трех сторон, узнали журналисты.

Полномасштабная война в Украине против российских захватчиков продолжается, и оккупантам удалось продвинуться в одном из городов Покровского района Донецкой области.

Противник "продвинулся в Красногоровке", сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram в ночь на вторник, 15 июня. Эксперты также опубликовали свежую карту боевых действий. На карте видно, что захватчики пытаются наступать на Красногоровку с трех сторон.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщали, что за прошедшие сутки россияне на Кураховском направлении пытались осуществлять штурмы, в том числе в районе Красногоровки, но не имели успеха.

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Противники пытаются двигаться вперед на ряде направлений, однако получают достойный отпор от украинских воинов и несут серьезные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 24 июня 2024 года составили примерно 535 тыс. 660 человек. Кроме того, Россия потеряла, в частности, 15 тысяч 413 боевых бронированных машин.

24 июня украинская сторона сообщила, что продолжаются тяжелые бои в селе Новоалександровка (Донецкая область). Отмечается, что враги в населенном пункте "перли неистово".

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