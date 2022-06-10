В целом фронтовая ситуация за сутки - без существенных изменений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах в борьбе с врагом в Запорожской и Харьковской областях.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

В частности, он поблагодарил специалистов, которые в течение дня возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела 9 июня.

"Бить по телецентрах, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции – это тактика оккупантов, без которой они не могут. Потому что открытость и честность также являются оружием против всего, что несет российское государство", - подчеркнул президент.

По его словам, фронтовая ситуация за сутки – без существенных изменений.

"Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении", - рассказал Зеленский.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц, благодаря которым это возможно и благодаря которым Украина выдержала уже 106 дней полномасштабной войны.

Ранее в Генштабе сообщали, что Вооруженные Силы Украины устойчиво держат оборону и на определенных участках ведут наступательные действия.

Пока россияне сосредоточили свои усилия на нескольких направлениях - Запорожском, Херсонском, Донецком и Луганском. При этом разведка Британии 9 июня сообщила, что на Донбассе бои продолжаются в Северодонецке, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма.

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