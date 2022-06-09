ВСУ следят за действиями врага и призывают не верить дезинформации.

Оккупанты начали распространять фейк о повторном наступлении армии РФ на Киевщину. Они рассылают текстовые сообщения, в которых предупреждают о подготовке атаки на Ирпень и Бучу, а также высадке десанта в Гостомеле.

О рассылке текстовых сообщений с неправдивыми данными рассказали в Стратегическом командовании ВСУ.

"Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации. Обнаружена рассылка текстовых сообщений, в которых говорится о возможном повторном наступлении агрессора в Киевской области. Не поддавайтесь на провокации! Вооруженные силы Украины внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами", — заявили в Стратегическом командовании ВСУ.

В фейковых сообщения сказано, что штурм готовится с 10 по 15 июня. Просят заправить машины и быть готовыми к эвакуации. Цель этих рассылок — посеять панику и усугубить и без того нелегкую ситуацию с топливом.

Напомним, украинские защитники прогнали оккупантов с территории Киевщины в начале апреля. Именно тогда начали появляться первые свидетельства зверств рашистов в Буче, Бородянке и других населенных пунктах.

После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей активные боевые действия на севере Украины не велись. Однако враг периодически обстреливает пограничные районы. Например, 8 июня, российские самолеты нанесли два удара по Краснопольской общине на Сумщине. В тот же день четыре взрыва зафиксировали вблизи границы с РФ на Черниговщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: