В районе населенного пункта Долина украинские силы нанесли огневого поражения по скоплению личного состава и военной техники врага.

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и на определенных участках ведут наступательные действия.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника, стойко держат оборону на всех направлениях. На определенных участках ведут наступательные действия", - говорится в сообщении.

При этом в районе населенного пункта Долина Донецкой области артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневого поражения по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются.

В то же время на северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отбили вражеский штурм.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничений на валюту, и разрывов торговых связей.

Пока россияне сосредоточили свои усилия на нескольких направлениях - Запорожском, Херсонском, Донецком и Луганском. При этом разведка Британии 9 июня сообщила, что на Донбассе бои продолжаются В Северодонецке, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма.

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