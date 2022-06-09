Ранее президент Зеленский сообщал, что ежедневно погибает до сотни украинских защитников.

Ежедневные потери украинских войск в войне с Россией составляют от 100 до 200 человек.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает BBC Украина.

Одной из главных причин больших потерь Подоляк назвал отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями. По его словам, Украине нужны сотни, а не "горстки" мощнейших артиллерийских систем, которые может предоставить Запад. Для паритета с огневой мощностью врага и деоккупации территории Украины, по данным Подоляка, нужно до 300 ракетных систем.

Он добавил, что "пока Россия не испытывает серьезного военного поражения, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны".

Потери ВСУ во время полномасштабной войны с РФ

Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых за день может доходить до полутысячи.

1 июня в интервью президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами. В то же время, около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и "сложно сказать, как много выживут".