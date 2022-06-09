Продвижение России на Изюмском направлении остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность.

На Донбассе бои продолжаются в Северодонецке, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Продвижение России на Изюмском направлении остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение России.

"Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как они понесли очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но ее подразделения, вероятно, остаются недостаточными",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что РФ стремится восстановить темпы в этой сфере, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и дать себе возможность продвинуться глубже в Донецкую область.

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

Вас также могут заинтересовать новости: