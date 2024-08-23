Глава государства сообщил, что говорил о ситуации на Харьковщине с главкомом Александром Сырским.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россиян постепенно вытесняют из Харьковщины и оккупанты не останется на этой территории, поздравляя Харьков с Днем города.

"Сегодня хочу поблагодарить Харьков - это День Харькова. Действительно героический город, город людей и жизни. С начала этого мая нашим силам удалось отразить попытку России наступать на Харьков, сломать этот наш город и всю Харьковскую область. Я говорил с Главкомом Сырским, в частности относительно боев на Харьковщине. Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков", - отметил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что враг не покорит всю нашу Украину.

Видео дня

"Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность", - сказал президент.

Война в Украине - наступление на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, сейчас бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) проводят стабилизационные действия на Харьковщине, где накануне сообщалось об удачном наступлении Сил обороны.

По словам пресс-офицера Александра Бородина, подобное наступление важно в первую очередь не из-за освобождения территорий, а потому, что разрушены планы оккупантов, уничтожены их силы и средства.

Командир 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что наступательные действия на Харьковщине не связаны с параллельным наступлением на Курск. Он также добавил, что в ближайшие дни бригада сможет обнародовать детали операции и статистику потерь врага.

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