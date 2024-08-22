Он добавил, что в ближайшие дни бригада сможет обнародовать детали операции и статистику потерь врага.

Заместитель командира 3-й Штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал наступление его подразделения в Харьковской области. По словам офицера, наступательные действия не связаны с параллельным наступлением на Курск. Об этом он рассказал в прямом эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Это совсем не связано с операцией на Курщине. Это наступательные действия в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады в направлении Боровой. Они успешные, они уже происходят почти неделю. Мы о них абсолютно сознательно не отчитывались для того, чтобы закрепить результат. На сегодня этот результат есть", - прокомментировал Жорин.

Он добавил, что в ближайшие дни бригада сможет обнародовать детали операции и статистику потерь врага.

Несмотря на это, у россиян остается много резервов. В Третьей штурмовой отмечают, что операция на Курщине силы врага с их направления не оттянула.

"С нашего направления вражеские силы не были оттянуты. И силы, которые стояли напротив, и их резервы остались на месте. Даже мы думали, что резервных сил у врага будет немного меньше, но их достаточно много. И враг себе может позволять просто "пачками" по 100 человек отправлять", - рассказывает Максим Жорин.

По его словам, с Курском ситуация на его и соседних направлениях не изменилась.

Наступление на Харьковщине - детали

Отдельная Третья штурмовая бригада наступает на Харьковщине и возвращает территории. В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км2. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии рф. На данную минуту эта задача выполнена", - заявил командир бригады, полковник Андрей Билецкий.

Вас также могут заинтересовать новости: