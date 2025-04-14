Зеленский подчеркнул, что справедливый мир предусматривает сохранение суверенитета и независимости Украины.

Российскому лидеру Владимиру Путину нельзя доверять, ведь он не хочет конца войны, а хочет полностью уничтожить Украину. Именно поэтому перемирие с Россией не работает, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интревью CBS News.

"Путину нельзя доверять, я говорил это Трампу много раз. И это несправедливый подход. Вот почему перемирие не работает.... Путин не хотел конца войны, Путин не хотел нашей независимости. Путин хочет уничтожить нас полностью", - подчеркнул президент.

На вопрос, каким он считает справедливый мир, Зеленскький ответил, что основное для Украины - не потерять суверенитет и независимость. Он также подчеркнул, что Украина вернет все оккупированные Россией территории.

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"Мы вернем свое, что бы ни произошло. Потому что мы никогда его не теряли. Россияне забрали наши территории. Мы не признаем оккупированные земли Россией. Мы их вернем. Когда и как - не могу сказать. Но жизнь не вернешь. Есть только одно, что можно сделать. Справедливость. Мы не можем забыть о справедливости. Убийцы должны ответить за преступления", - подчеркнул он.

Интервью Зеленского - другие заявления

Зеленский отметил, что на карту поставлена безопасность мира, и если Путина не остановить в Украине, то он пойдет дальше, и война в Украине может перерасти в Третью мировую.

Он также призвал Дональда Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план". Он подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, что собой представляет Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

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