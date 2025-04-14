Он подчеркнул, что в войне в Украине на карту поставлена безопасность всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если российского лидера Владимира Путина не остановить, то война в Украине может перерасти в Третью мировую.

В интервью CBS News он подчеркнул, что в этой войне на карту поставлена безопасность всего мира.

"Если мы не проявим твердость, он (Путин) будет продвигаться дальше. Это не просто досужие домыслы, угроза реальна. Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что ситуация может перерасти в мировую войну", - заявил он.

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Президент подчеркнул, что в мире "не будет безопасного места ни для кого".

Путин готовится к войне с НАТО - новости

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года.

А военный эксперт, историк Зенке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью.

В Европе уже готовятся к различным опасным сценариям, и в связи с этим Еврокомиссия порекомендовала всем жителям ЕС запастись запасами еды и воды минимум на 72 часа.

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