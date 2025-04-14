Украинский президент подчеркнул, что в настоящее время "наши люди платят самую высокую цену из всех возможных" и сказал, что на войне уже погибли 100 тыс. солдат.

США сильный стратегический партнер для Украины и без американской поддержки украинцы понесут большие потери.

Об этом интервью журналисту CBS News Скотту Пелли сказал украинский президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос Пелли, продолжают ли США поддерживать Украину, Зеленский сделал затяжную многозначительную паузу, затем ответил, что хотел бы честно и быстро назвать Вашингтон стратегический партнером, но "пауза это сомнение".

"Я не сомневаюсь, что американцы с нами, но в нашей долгой войне много деталей забывается", - пояснил он.

Видео дня

Зеленский добавил, что в Европе все боятся, что США могут отвернуться.

На вопрос о том, что будет делать Украина, если США отвернутся, Зеленский ответил так: "Думаю, без США мы понесем большие потери - человеческие и территориальные. Поэтому я не хотел бы об этом думать. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Так или иначе мы закончим эту войну", - сказал Зеленский.

В разговоре украинский президент привел цифры: РФ совершила 1700 атак на школы и 780 на больницы; более 600 погибших детей. 13 тыс. убитых гражданских и около 100 тыс. убитых украинских солдат.

"Наши люди платят самую высокую цену из всех возможных. Выше цены не существует. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Помощь США Украине

В начале марта США остановили поставки оружия и обмен разведданными с Украиной. Это произошло впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Таким чинос Белый дом хотел надавить на Украину, чтобы та пошла на уступки в вопросе переговоров об окончании войны.

А 12 марта стало известно, что США возобновили военную помощь Украине. Однако о каких-то новых пакетах речь не шла - у Трампа решили возобновить поставки еще того оружия, которое предусматривали пакеты помощи, принятые еще при Джо Байдене.

Вас также могут заинтересовать новости: