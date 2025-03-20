Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики не меняют своих планов по попытке оккупации крупных городов Украины, которые являются областными центрами. Об этом Зеленский сказал во время видеоконференции с журналистами.
В частности, у главы государства спросили, в чем может заключаться ультиматум российского диктатора Владимира Путина, учитывая то, что глава Кремля готовит наступательные операции на разных направлениях, чтобы пойти на возможное прекращение огня с позицией силы.
"Прежде всего, он уже был на этих позициях относительно наступательных действий. Это было в прошлом году. Еще семь, семь с половиной месяцев назад, перед Курской операцией, были шаги на Харьковском направлении, и они собирались после Сум сразу делать Запорожское направление. И частично они что-то там попробовали, там не получилось, но получилось у них на востоке", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что российские захватчики почти дошли до Покровска, но у этого города Силам обороны удалось врага остановить. Покровск и в дальнейшем находится под контролем Украины, а защитники Украины понемногу оттесняют россиян назад. Зеленский сказал:
"Эти планы, эти наступательные операции у них не изменились. Изменилось время. И я считаю, что мы все отсрочили на этих восемь месяцев правильными шагами".
Как пояснил президент, в общем, российские захватчики хотели стоять в окрестностях Запорожья, Харькова и Сум, и угрожать оккупацией центральных или крупнейших городов того или иного региона. Речь идет о таких городах как Сумы, Харьков и Запорожье.
"Вот что они пытались сделать - блокировать эти крупные города, захватывая на пути к этим городам меньшие города, городки и села. И я считаю, что так оно и было. Мы считаем, что это у нас информация на 100%. Курской операцией мы сорвали планы, потому что был перенесен весь удар на Сумы", - констатирует Зеленский.
По его словам, россияне оттянули силы с Харьковского направления из-под Волчанска, а затем частично с Запорожского направления. Зеленский добавил:
"И им уже не хватало сил идти в наступление на Запорожском, и, в конце концов, они оставили себе одно наступательное направление - восток, где они и работали, несмотря на то, что даже с востока со временем они перемещали войска на Курское направление".
В то же время, по его словам, сейчас у россиян план тот же - вытеснить ВСУ полностью с Курского направления. Россияне там увеличили количество своих войск.
"После того, как вытеснить - ударить в направлении города Сумы, и затем перемещать войска на Харьков, и соответственно на Запорожье для того, чтобы сделать то же самое. Я не могу вам сказать, что это будет именно в такой очереди, удары, именно в такой последовательности. Мы считаем, что они к этому готовятся. Мы, со своей стороны, не видим сейчас у них возможностей на Харьковском направлении и на Запорожском, не видим у них сильных возможностей, пока что, на востоке", - заявил Зеленский и добавил, что россияне накапливают войска в направлении города Сумы.
В то же время, Силы обороны проводят свои шаги в одном направлении, и неожиданно делают на другом.
Война в Украине - ситуация на Сумщине и Запорожье
Как сообщал УНИАН, в Сумской области, на границе с Курщиной (РФ) российские военныепытаются расширить зону активных боевых действий на территории Украины и перерезать логистику ВСУ.
Директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что в марте происходит определенная активизация вражеских атак на Запорожском направлении. Он заверил, сейчас преждевременно делать выводы о подготовке российских оккупантов к наступлению на Запорожье. По его словам, эта активизация совпала с политическими реалиями.