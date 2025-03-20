Сначала россияне будут пытаться полностью вытеснить Силы обороны Украины с Курщины, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики не меняют своих планов по попытке оккупации крупных городов Украины, которые являются областными центрами. Об этом Зеленский сказал во время видеоконференции с журналистами.

В частности, у главы государства спросили, в чем может заключаться ультиматум российского диктатора Владимира Путина, учитывая то, что глава Кремля готовит наступательные операции на разных направлениях, чтобы пойти на возможное прекращение огня с позицией силы.

"Прежде всего, он уже был на этих позициях относительно наступательных действий. Это было в прошлом году. Еще семь, семь с половиной месяцев назад, перед Курской операцией, были шаги на Харьковском направлении, и они собирались после Сум сразу делать Запорожское направление. И частично они что-то там попробовали, там не получилось, но получилось у них на востоке", - подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что российские захватчики почти дошли до Покровска, но у этого города Силам обороны удалось врага остановить. Покровск и в дальнейшем находится под контролем Украины, а защитники Украины понемногу оттесняют россиян назад. Зеленский сказал:

"Эти планы, эти наступательные операции у них не изменились. Изменилось время. И я считаю, что мы все отсрочили на этих восемь месяцев правильными шагами".

Как пояснил президент, в общем, российские захватчики хотели стоять в окрестностях Запорожья, Харькова и Сум, и угрожать оккупацией центральных или крупнейших городов того или иного региона. Речь идет о таких городах как Сумы, Харьков и Запорожье.

"Вот что они пытались сделать - блокировать эти крупные города, захватывая на пути к этим городам меньшие города, городки и села. И я считаю, что так оно и было. Мы считаем, что это у нас информация на 100%. Курской операцией мы сорвали планы, потому что был перенесен весь удар на Сумы", - констатирует Зеленский.

По его словам, россияне оттянули силы с Харьковского направления из-под Волчанска, а затем частично с Запорожского направления. Зеленский добавил:

"И им уже не хватало сил идти в наступление на Запорожском, и, в конце концов, они оставили себе одно наступательное направление - восток, где они и работали, несмотря на то, что даже с востока со временем они перемещали войска на Курское направление".

В то же время, по его словам, сейчас у россиян план тот же - вытеснить ВСУ полностью с Курского направления. Россияне там увеличили количество своих войск.

"После того, как вытеснить - ударить в направлении города Сумы, и затем перемещать войска на Харьков, и соответственно на Запорожье для того, чтобы сделать то же самое. Я не могу вам сказать, что это будет именно в такой очереди, удары, именно в такой последовательности. Мы считаем, что они к этому готовятся. Мы, со своей стороны, не видим сейчас у них возможностей на Харьковском направлении и на Запорожском, не видим у них сильных возможностей, пока что, на востоке", - заявил Зеленский и добавил, что россияне накапливают войска в направлении города Сумы.

В то же время, Силы обороны проводят свои шаги в одном направлении, и неожиданно делают на другом.

Война в Украине - ситуация на Сумщине и Запорожье

Как сообщал УНИАН, в Сумской области, на границе с Курщиной (РФ) российские военныепытаются расширить зону активных боевых действий на территории Украины и перерезать логистику ВСУ.

Директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что в марте происходит определенная активизация вражеских атак на Запорожском направлении. Он заверил, сейчас преждевременно делать выводы о подготовке российских оккупантов к наступлению на Запорожье. По его словам, эта активизация совпала с политическими реалиями.

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