Представитель ГПСУ рассказал о ситуации в регионе.

В Сумской области, на границе с Курщиной (РФ) российские военные пытаются расширить зону активных боевых действий на территории Украины и перерезать логистику ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"По данным Генштаба Украины за вчера на Курщине отражено 27 атак, но, если говорить о подразделениях Государственной пограничной службы, то наша задача - не пропустить врага через государственную границу, потому что фиксируем что на направлении населенного пункта Новенькое враг все же пытается сделать зону активных боевых действий на территории Украины", - сказал Демченко.

По его словам, российские захватчики - небольшие штурмовые группы - пытаются там закрепиться. "Такие группы по несколько человек пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы накапливаться. И собственно в дальнейшем подвинуться в глубь территории Украины для того, чтобы перерезать логистические пути ВСУ", - пояснил представитель ГПСУ.

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Он отметил, что пограничники, используя артиллерию, минометные расчеты, подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов наносят поражение противнику на этом направлении для того, чтобы его "максимально уничтожить", не позволить накапливаться и расширить зону боевых действий.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, недавно мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. На границе областей и в районе села наиболее критическая и тяжелая ситуация. Противник осуществляет накопление в селе и пытается двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Враг преобладает количественно, и это создает свои трудности.

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