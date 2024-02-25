Президент отметил, что есть западные партнеры, которые до сих пор боятся поражения России в Украине.

Переговоры о возможности получения французских многоцелевых истребителей "Мираж 2000" ведутся.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу возможности предоставления Украине Францией самолета "Мираж 2000".

"Да мы говорили о самолетах", - сказал он.

Также Зеленский подтвердил, что среди западных партнеров есть те, кто и дальше боятся проигрыша России в Украине. "Не спрашивайте кто именно, но они боятся", - сказал он.

Современные истребители для Украины

Издание Forbes отметило, что Франция может прислать около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D. При этом отмечалось, что Париж может объявить о передаче самолетов уже в ближайшее время.

Французы приобрели 86 самолетов Mirage 30 лет назад. Несколько из них вышли из строя, а 55 Франция решила модернизировать для собственных нужд. Следовательно, у страны остается около 20 самолетов, которые являются избыточными для нужд Франции и могут быть переданы Украине.

Сообщалось, что Mirage могут отправить в Украину вскоре после того, как Киев также получит большую партию ракетных бомб Hammer, которые способны поражать цели на расстоянии до 55 км.

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