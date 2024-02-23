При этом он выразил убеждение, что чем скорее эти истребители попадут ВСУ, тем лучше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не назвал точные сроки передачи Украине западных истребителей F-16.

Об этом он заявил в интервью радио Свобода. "Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были тамкак можнораньше", - сказал он.

При этом генсек НАТО отметил, что эффект от F-16 будет сильнее и лучше, когда пилоты, технический персонал будут более обученными, а системы поддержки, которые должны быть в наличии, подготовленными, чтобы сделать F-16 действительно передовой системой оружия, какой они есть.

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"Мы должны прислушиваться к военным экспертам относительно того, когда именно будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше", - констатировал Столтенберг.

Он рассказал, что у разных союзников несколько разная политика по этому вопросу, но как подчеркнул генсек, надо не забывать, что происходит. "Это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А, согласно международному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям - российским военным целям за пределами Украины. Это международное право. И, конечно, Украина имеет на это право, чтобы защитить себя", - подчеркнул Столтенберг.

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